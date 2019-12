MHSC-PSG - Toutes les réactions après la victoire parisienne

Bousculé, le PSG s'est finalement imposé face à Montpellier (1-3). Retrouvez toutes les réactions après la rencontre.

Thiago Silva (au micro de Canal Plus)

​

"Un match gagné au talent ou au mental ? Les deux. Parce que la première période était difficile pour nous. On connaît bien le terrain et c'était difficile de jouer en une touche. Mais le mental a été magnifique en seconde période. On a parlé entre nous et c'était une bonne réaction. Mais on ne doit pas rentrer dans tous les matches comme ça, on doit rentrer à fond et tout donner puis on voit ce qu'il se passe. On ne peut pas rentrer doucement et après aller chercher quelque chose après avoir pris un but. Mais la réaction a été bonne et je suis content de ça. J'espère surtout qu'on pourra continuer comme ça, on a un match difficile mercredi (contre )".

Thomas Tuchel (AFP)

L'article continue ci-dessous

« La pelouse était horrible, était très fort, on a vite eu deux joueurs blessés (Kimpembe et Gueye) et l'atmosphère était très spéciale, vous pouvez le demander à Keylor Navas (qui a reçu un projectile sur la tête)... Mais on a répondu avec qualité et mentalité. C'était un match extraordinaire, une belle victoire, méritée et je fais de grands compliments à mon équipe. Les Héraultais ont mis beaucoup d'intensité, ont commis beaucoup de fautes, mais on a accepté et on a répondu en montrant de la qualité. On a aussi mis de l'intensité pendant 90 minutes et c'était nécessaire car sur la fin, cela devenait difficile pour eux de courir. On a renversé le match logiquement, c'est super. Neymar et Mbappé ? Ce n'est pas facile pour eux, ils ont été tous les deux souvent absents et commencent seulement maintenant à vraiment jouer ensemble cette saison. Cela a été dur pour Kylian pendant de longues minutes, tandis que Neymar, qui a plus d'expérience, a super bien répondu dans cette atmosphère comlpiquée. Au final, ils nous font gagner le match, non ? (sourire) »...

Andy Delort sur Neymar (Zone mixte) :

"Je lui ai dit qu'il fallait respecter les gens. Quand tout le monde t'idolâtre, tu dois dégager du respect, une bonne éducation... Son attitude n'est plus à démontrer depuis qu'il est en , il en rajoute beaucoup".