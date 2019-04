Saint-Etienne - Bordeaux 3-0 - Les Verts domptent Bordeaux et dépassent l'OM

L'AS Saint-Etienne a signé un succès tout en maîtrise contre les Girondins de Bordeaux (3-0) pour récupérer sa quatrième place.

Après le succès de l'OM contre Nîmes (2-1) samedi, Saint-Etienne avait une réponse à donner pour récupérer sa quatrième place. Et les Verts ont parfaitement rempli leur part du contrat en livrant une partition sérieuse et appliquée pour venir à bout d'une équipe bordelaise remaniée.

Le premier acte a été à l'avantage des Verts, mais leur domination territoriale ne s'est pas concrétisée. Nordin aurait pu débloquer la situation (6e), tout comme Hamouma, signalé en position de hors-jeu à bout portant (13e) ou encore Khazri, auteur d'une frappe sèche (21e), avant de récidiver juste avant la pause sur un nouveau tir (45e). Avant lui, les Girondins avaient passer une petite frayeur dans la défense stéphanoise sur un corner direct de Basic où Stéphane Ruffier s'est interposé (43e).

Au retour des vestiaires, les Verts sont parvenus à trouver la faille sur une décision assez avantageuse de M. Buquet, qui a désigné le point de penalty après utilisation de la VAR sur un ballon touché involontairement de la main par Palencia. Khazri, spécialiste en la matière, n'a pas tremblé pour le transformer (1-0, 56e).

Saint-Etienne était alors dans une configuration idéale pour aspirer les Girondins et mieux les contrer. Mais c'est sur une attaque placée que les Verts se sont mis à l'abris, Khazri enfilant cette fois-ci son costume de passeur avec un centre parfait pour Debuchy, dont la tête puissante a fait mouche (2-0, 74e).

La fin de match a été à sens unique, et après une grosse opportunité de Rémy Cabella (84e), Mathieu Debuchy s'est même offert le luxe de signer un triplé en reprenant un centre de Polomat après un corner rapidement joué (3-0, 84e). Un appel aux doux souvenirs de la saison passée pour le latéral droit, déjà décisif dans la dernière ligne droite. Le score n'a plus évolué. Les Verts repassent devant Marseille et reviennent au pied du podium, à trois petites unités de .