Sadio Mané joueur africain de l'année

Sadio Mané avait fini 4e au classement du Ballon d'Or 2019, déclenchant l'ire de nombre d'observateurs du football. La CAF a néanmoins rendu hommage au joueur sénégalais.

Le virevoltant ailier des Reds est désigné meilleur joueur africain de l'année 2019 après être parvenu en finale de la CAN avec le , s'inclinant face à l' , alors qu'en club, Mané a remporté la avec .

Mané fait également partie de l'équipe africaine de lannée en compagnie, entre autres, de l'Algérien Riyad Mahrez et deux autres joueurs de Liverpool : Matip et Salah. C'est le Sénégal qui est le mieux représenté avec Koulibaly, Gueye et donc Mané.

