Chelsea-Liverpool - Sadio Mané : "C'était un match difficile"

Auteur des deux buts de son équipe, Sadio Mané estime que Liverpool n'a pas eu la vie facile contre Chelsea.

Sadio Mané a été l'artisan du succès des Reds à Chelsea avec un doublé. Au micro de Sky Sports, il a livré ses impressions sur le match : « C'était un match difficile, surtout en première mi-temps. Quand ils ont reçu le carton rouge, cela a facilité les choses et en seconde période, nous nous sommes procurés de nombreuses occasions, nous avons marqué deux buts et cette victoire est méritée. »

Sur le carton rouge qu'il a provoqué : « C'était un super ballon de Jordan Henderson. J'ai pris la profondeur et quand Andreas Christensen a commis la faute, je savais que qu'il allait recevoir un carton rouge. »

L'article continue ci-dessous

Sur l'erreur de Kepa qui amène son deuxième but : « Quand Kepa a reçu le ballon je savais qu'il n'avait pas beaucoup d'options. J'ai fait le pressing et pas de chance pour lui, il a fait une erreur et j'ai marqué le deuxième but de l'équipe. »

Plus d'équipes

Sur Thiago Alcântara qui a fait ses débuts avec : « Tout le monde sait ce dont Thiago est capable. Nous avons de la chance de l'avoir dans notre équipe, c'est un grand joueur. »