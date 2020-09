Chelsea - Liverpool (0-2), Mané et les Reds matent Chelsea

a tenu son rang ce dimanche lors de son déplacement à . On promettait un match compliqué aux Reds face à des Blues ambitieux et nantis de quelques-unes de leurs recrues estivales. Finalement, l’équipe de Klopp a su se faire respecter. Profitant d’une supériorité numérique pendant une mi-temps, les champions d’ l’ont emporté logiquement 2-0.

C’est le Danois Andreas Christensen qui a laissé les Blues à 10 en commettant une faute dans la position de dernier défenseur. Avant ce tournant, les Londoniens avaient plutôt tenu tête à leurs opposants. Timo Werner aurait même pu ouvrir le score à la 33e, s’il avait un peu mieux cadré son frappe.

Mais avec un homme en moins, Chelsea pouvait difficilement aspirer à un résultat positif. Au retour des vestiaires, les locaux n’ont fait que subir, et ils ont logiquement craqué. Sadio Mané les a punis à deux reprises en l’espace de quatre minutes (50e et 54e). L’attaquant sénégalais a d’abord converti d’une jolie tête décroisée un service de Roberto Firmino. Puis, il a exploité une énorme boulette de Kepa, le dernier rempart des Blues. Avec cet impair, ce dernier a certainement scellé son sort et l’arrivée d’Edouard Mendy, en provenance, devrait le reléguer sur le banc des remplaçants.

La dernière demi-heure de la rencontre a vu Liverpool gérer tranquillement son avance. A un quart d’heure de la fin, il aurait pu y avoir une réduction du score de la bande à Lampard, suite à un pénalty obtenu par Timo Werner, mais Jorginho a buté sur Alisson. C’était le premier raté de l’Italien en dans cet exercice, et aussi le premier sauvetage du portier brésilien dans le championnat anglais.

1 - Jorginho has missed a penalty for the first time in nine attempts for Chelsea in all competitions, while this was Alisson's first penalty save for Liverpool since joining the club (three faced). Reach. pic.twitter.com/lgo1uhSyqf