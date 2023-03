Ruud van Nistelrooy dévoile son plus grand regret

L'ancien attaquant du Real Madrid, Ruud van Nistelrooy, s'est confié sur ses regrets d'avoir quitté le club.

Le Néerlandais s'est forgé la réputation d'être l'un des attaquants les plus meurtriers d'Europe

Malgré une blessure au genou, van Nistelrooy a été sensationnel à Old Trafford, avec 95 buts en première division en cinq saisons en Angleterre.

Cette forme a persuadé van Nistelrooy de rejoindre le Real Madrid en 2006, après une rupture très médiatisée avec Sir Alex Ferguson.

Van Nistelrooy a souffert de blessures lors de ses deux dernières années à Madrid, mais son début de carrière avec les Blancos a été marqué par 41 buts en Liga, lors de deux campagnes de conquête du titre.

Cela a marqué le chapitre le plus réussi de sa carrière de joueur et l'entraîneur du PSV s'est exprimé sur son départ du stade Santiago Bernabéu en 2009.

"Pellegrini était notre entraîneur et a fait signer Benzema, Kaka et Cristiano Ronaldo. Il n'y avait plus de place pour moi", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec le podcast The Overlap de Sky.

"Je l'ai accepté, notamment parce qu'il avait 33 ans. Je voulais aller à la Coupe du monde en 2010, alors j'ai décidé d'aller à Hambourg.

"J'ai pris cette décision trop rapidement. Avec le recul, je me dis que je n'aurais pas dû quitter Madrid, c'est la plus grosse erreur de ma carrière".

Van Nistelrooy a également été interrogé sur son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo et sur les comparaisons avec Lionel Messi, et le joueur de 46 ans n'a eu aucun doute sur l'éternel débat du GOAT.

"Je dis toujours que Ronaldo est meilleur, parce que j'ai joué avec lui".