Rummenigge veut voir Thomas Muller à l’Euro

Le président du Bayern Munich a exprimé son souhait de voir Thomas Muller avoir une nouvelle chance au sein de la sélection allemande.

Malgré son vécu et les énormes services qu’il a rendus à la Nationalmannschaft pendant presque une décennie, Thomas Muller s’est vu écarter l’année dernière de l’équipe nationale allemande. Joachim Low, le patron des quadruples champions du monde, a jugé qu’il n’était plus utile à son équipe.

Ce choix a été logiquement très mal accueilli du côté du Bayern. Les responsables bavarois s’étaient dits scandalisés par cette décision, ainsi que la mise à l’écart des deux défenseurs Mats Hummels et Jérome Boateng. Avec la fédération, le conflit était devenu alors ouvert.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Cela étant, du côté de Munich, on n’a pas encore abandonné l’idée de voir leur représentant retrouver la scène internationale et disputer son sixième tournoi avec son pays. Surtout au vu de la forme qu’il affiche actuellement, puisqu’il a inscrit cinq buts lors de ses neuf dernières apparitions avec le Bayern.

"Joachim Löw a fait une annonce surprenante pour nous tous l'année dernière en déclarant que la carrière internationale de Thomas, Jerome et Mats était terminée", s’est rappelé le PDG du Bayern, Rummenigge, sur la chaine Sport1. "Thomas, en particulier, revient fort et vit une véritable seconde jeunesse. Je ne veux pas donner de conseils à Jogi Löw. Il a assez d'expérience, il a eu beaucoup de succès avec l'équipe nationale. Mais si on joue en haut, et j'espère que Thomas continue joue à ce niveau, alors il serait logique de le rappeler", a déclaré l’ancien Ballon d’Or.