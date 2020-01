Low critique le choix de Nubel de rejoindre le Bayern

Le sélectionneur allemand, Joachim Löw, ne comprend pas pourquoi Alexander Nubel a décidé de rejoindre le Bayern et se mettre en danger avec Neuer.

Le sélectionneur allemand Joachim Low a remis en question le choix qu'a affectué Alexander Nubel en s'engageant avec le , estimant que cela pourrait coûter au gardien un temps de jeu précieux.

Le Bayern a annoncé plus tôt ce mois-ci que Nubel quittera Schalke à la fin de la saison et renforcera ses rangs. Le joueur de 23 ans, considéré comme un grand espoir outre-Rhin, a refusé de signer un nouvel accord avec Schalke et a fait le choix de rallier un plus grand club, en paraphant un accord de cinq ans avec le Bayern.

Bien que Nubel obtient le transfert qu'il convoitait, cela peut nuire à ses espoirs de temps de jeu régulier vu que Manuel Neuer est actuellement numéro un au Bayern et il a bien l'intention d'y rester. Nubel a été désigné comme futur n ° 1 pour l' , mais le sélectionneur de la Mannschaft a admis qu'il n'était pas sûr qu'un transfert au Bayern soit sage à ce stade de sa carrière.

"Fondamentalement, je suis favorable à ce que les jeunes joueurs obtiennent autant de temps de jeu que possible. De cette façon, ils peuvent mieux se développer", a déclaré Low lors de la réception du Nouvel An de la Ligue allemande de football (DFL). "Si un joueur a 20 ou 21 ans est assis sur le banc pendant deux ou trois ans, je ne sais pas si c'est utile."

Neuer, qui a lui-même rejoint le Bayern depuis Schalke en 2011, a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à sa place dans le onze dans un avenir proche.