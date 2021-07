Rumeurs, Griezmann ne quittera le Barça que pour un seul club

L’international français ne serait pas contre l’idée de retrouver cet été son ancien club de l’Atlético Madrid.

Antoine Griezmann va-t-il retrouver l’Atlético Madrid cet été, deux ans seulement après l’avoir quitté. Evoquée depuis plusieurs jours, cette possibilité existerait bel et bien si l’on en croit que ce que révèle L’Equipe dans son édition du jour. D’après le célèbre quotidien français, de nombreux facteurs plaident aujourd’hui en faveur d’un come-back du Mâconnais dans son ancienne maison. A commencer par la situation difficile qu’il traverse actuellement dans son club du FC Barcelone.

Griezmann n’a plus la cote au Barça

Griezmann a beau avoir signé une saison à 20 buts au sein de la formation blaugrana, il n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Nou Camp. Les dirigeants barcelonais chercheraient à s’en débarrasser, et ce pour deux raisons principales. D’abord, ils veulent économiser son salaire conséquent et l’investir notamment dans la prolongation de Lionel Messi. Ensuite, il se murmure qu’un ressort s’est cassé depuis la fameuse vidéo polémique qui a fuité sur la toile et où on voit le Français se moquer des Japonais en compagnie de son coéquipier Ousmane Dembélé. Cette affaire à fait grand bruit, et a provoqué même un conflit entre Barcelone et son principal sponsor maillot, Rakuten.

Au vu du contexte, un départ de Griezmann est donc envisageable pour ne pas dire probable. Toutefois, et toujours selon la même source, Griezmann n’est « pas prêt à accepter n’importe quelle condition de départ, juste car le Barça est dans une situation compliquée ».

Le Barça désespéré à l’idée de le vendre

Et la seule destination qui semble lui convenir c’est un retour à l’Atlético, alors que le Barça l’aurait proposé à City, à la Juventus et à Tottenham. Le champion du monde a gardé de très bons liens avec les Matelassiers et en particulier avec Diego Simeone.

Le coach argentin s’est d’ailleurs exprimé dernièrement à propos de son ex-protégé, en confiant à quel point il le portait en haute estime. « J’ai une très bonne relation, une belle relation au-delà du sport, puisque mes filles jouent avec ses fils. Au-delà de tout ce qu’il a donné à l’Atlético, je veux qu’il réussisse à Barcelone, c’est un joueur extraordinaire », a-t-il déclaré à AS.

L’opinion d’El Cholo au sujet de Griezmann n’est cependant pas partagé par l’ensemble des fans madrilènes. Certains d’entre eux en veulent toujours à leur ancienne idôle pour la manière dont il a quitté le club. Ce qui pourrait être un frein à des retrouvailles.