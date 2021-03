RUMEUR - Raul ou Joachim Löw pour remplacer Zidane au Real Madrid ?

Alors que Zidane laisse planer le doute sur son avenir, Raul et Löw sont les deux noms qui se détachent pour le remplacer au Real Madrid.

Il a encore un contrat jusqu’en 2022, pourtant l’avenir de Zinedine Zidane est sur toutes les lèvres du côté de Madrid. Revenu il y a deux saisons après une parenthèse d’une saison, l’entraîneur français s’est offert le titre de champion d’Espagne la saison dernière mais le chapitre 2 (ou 3 si l’on prend sa carrière de joueur) avec la Casa Blanca ne déchaine pas les mêmes passions que son premier passage sur le banc.

Souvent remis en question et au bord de quitter son poste il y a encore quelques mois avant une qualification presque miraculeuse pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Zidane est le premier à laisser planer le doute sur ses intentions. Souvent questionné sur son avenir, le champion du monde 98 préfère se concentrer sur le moment présent que spéculer.

"Je ne regarde pas au-delà de ce que je fais maintenant. Je ne planifie rien du tout. Tu peux signer pour dix ans ici et demain être dehors. Et dans l'autre sens, tu peux signer pour un an et être là pour dix. Je suis motivé par cette saison et le reste ce sont des discussions dans lesquelles je ne veux pas m'engager", déclarait Zizou en conférence de presse vendredi dernier à la veille du déplacement à Vigo (3-1).

Néanmoins, du côté du Real Madrid, on commence déjà à penser à l’après-Zidane. Si Florentino Perez porte haut dans son coeur le Ballon d’Or 1998 et ne le poussera sûrement jamais à rendre son tablier, le président madrilène réfléchit à des pistes de remplacements d’après AS. La première mène au sein même du club et à Raul.

A l’image de son ancien coéquipier, l’Espagnol a commencé ses gammes de coaching avec les équipes de jeunes du Real et a ensuite pris en main la Castilla avec qui il a connu le succès avec notamment une Youth League décrochée la saison dernière. Est-il prêt à faire le grand saut ?

Peut-être bien que oui mais le Real Madrid se serait également positionné sur un entraîneur avec plus de bouteille, en la personne de Joachim Löw. Le sélectionneur allemand a annoncé qu’il quittera la Maanschaft après l’Euro 2020, cet été, et depuis cette annonce son nom est associé à de grands clubs européens. Le Real Madrid n’y a pas échappé.