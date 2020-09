RUMEUR - Milik finalement vers l’Angleterre ?

Annoncé un temps à la Roma, l’attaquant polonais Akradiusz Milik pourrait finalement renforcer les rangs d’Everton.

Le transfert d’Akradiusz Milik de à l’ paraissait acté, mais il est finalement tombé à l’eau en raison du maintien d’Edin Dzeko chez les Giallorossi. Ce dernier devait s’engager avec la , mais le club piémontais a finalement opté pour Alvaro Morata.

Milik est donc toujours chez les Partenopei, mais il n’est pas exclu qu’il bouge d’ici la fermeture du mercato, programmée le 5 octobre. Et pour changer complètement de championnat. Selon Gianluca Di Marzio, l’international polonais a des contacts avec .

Milik connait très bien Ancelotti

L’intérêt des Toffees envers Milik s’explique notamment par la présence sur le banc de l’équipe de Carlo Ancelotti. Le coach italien a dirigé cet attaquant pendant un an et demi du côté de San Paolo. Sous ses ordres, il a disputé 56 matches (dont 42 comme titulaire) et marqué 28 buts.

Depuis le début du mois de septembre, Everton a déjà fait signer trois recrues de choix, en l’occurrence Abdoulaye Doucouré, James Rodriguez et Allan. Des investissements qui ont porté leurs fruits puisque l’équipe de la Mersey a démarré la avec deux victoires en deux matches.