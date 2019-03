Rumeur, Kylian Mbappé aurait étalé sa condition pour rejoindre le Real

Kylian Mbappé serait prêt à rejoindre le Real Madrid dès l'été prochain dans le cas où le club merengue venait à répondre à ses exigences salariales.

Alors qu'il y a à peine un mois il avait clamé lors de l'émission Téléfoot qu'il serait toujours au PSG la saison prochaine, Kylian Mbappé ne serait désormais plus opposé à l'idée de quitter les champions de . Il serait même enclin à le faire dès le prochain mercato. Mais pour une seule et unique destination et à condition de percevoir un salaire bien précis.

À en croire ce que rapporte le site As ce dimanche, Kylian Mbappé serait prêt à dire oui au , qui le suit depuis de très longues années déjà. C'est son rêve depuis qu'il est tout jeune, et il est enclin à sauter le pas même s'il est encore sous contrat avec Paris jusqu'en 2022.

Mbappé aurait cependant une exigence. Il demande à percevoir au moins 15 millions d'euros. C'est moins que ce qu'il touche dans la capitale française (17,5M€), mais c'est plus que toutes les stars actuelles de l'équipe espagnole. Gareth Bale, par exemple, émarge à 14M€, tandis que Sergio Ramos en perçoit 11 et Karim Benzema et Luka Modric 10 chacun.

Perez est prêt à faire des folies

Florentino Perez, le président du Real, serait-il enclin à faire ce sacrifice pour faire venir cet attaquant dont tous les grands clubs européens rêvent ? Ce qui est incertain, c'est que c'est dans ses moyens. Et, s'il y a bien un été où l'homme fort de la Casa Blanca serait d'humeur généreuse c'est celui qui se profile. Après une saison sans titres, il est déterminé à frapper gros et offrir à Zinedine Zidane tous les moyens humains nécessaires pour qu'il puisse relancer l'équipe.

Pour rappel, en 2017, avant que Mbappé ne rejoigne le PSG, il avait reçu un appel de Zidane. Ce dernier n'avait cependant pas su le convaincre de franchir les Pyrénées. De plus, les exigences du natif de Bondy en terme de salaire (12M€ par an) ont été jugées trop élevées. Mais, la donne a depuis considérablement changé, ainsi que le statut de l'intéressé. Mbappé est champion du monde, quatrième du dernier Ballon d'Or et il fait partie des attaquants les plus prolifiques du continent. En somme, il a tout d'un futur Galactico.