PSG, Kylian Mbappé : "Je serai là l'an prochain, c'est acté"

Le joueur du PSG s'est livré dans un entretien à Telefoot ce dimanche, après l'élimination surprise en 8es de finale de C1 face à Manchester United.

Kylian Mbappé, à l'instar de Thiago Silva ou de Presnel Kimpembe, a choisi de s'exprimer sur l'élimination indigente en 8es de finale de la Ligue des champions face à Manchester United après un match aller pourtant très prometteur à Old Trafford. L'attaquant parisien a choisi Telefoot pour non seulement affirmer qu'il croit en l'avenir du projet parisien, mais qu'il restera à Paris et y évoluera la saison prochaine afin de tner de vaincre le signe indien en C1.

Mais Mbappé a d'abord évoqué la cruelle émilination parisienne : "Je suis abasourdi, il n’y a pas les mots. C’est difficile, on avait beaucoup travaillé pour arriver à ce moment et on se fait éliminer. Le football ça continue, on va essayer de relever la tête pour terminer la saison. C’était notre objectif, on travailler pour ça, pour cette compétition, tous les jours.", a-t-il indiqué à Telefoot.

Mbappé en a profité pour remercier les supporters parisiens pour leur soutien : "C'était une ambiance magnifique, on a pas voulu gâcher la fête mais on l’a gâché. Il y a beaucoup de personnes qui doutent, qui vont douter à l’avenir mais je continue à croire en ce projet", promet notamment le natif de Bondy.

Optimiste, l'ancien monégasque croit en les chances de Paris de briller en Europe : "Je pense que tous ensemble, en se remettant en question, on va réussir à faire quelque chose de bien avec ce club. Si on a été éliminé c’est que peut être qu'on a pas été à la hauteur. Je serai là l’an prochain, c’est sûr, même avant c’était déjà acté. Cela ne sert à rien de se préoccuper de ma situation personnelle. Donc voilà, c’est clair et précis", a-t-il analysé lucidement tout en rassurant les fans du PSG sur ses projets d'avenir.

Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, l'ancien coach de Lille et de Leicester notamment, Claude Puel, a lui aussi analysé l'échec parisien : "On peut l’expliquer de différentes façons. Je pense qu’il y a eu des manques individuels qui ont plombé le collectif. Je pense qu’il y a un vécu depuis plusieurs saisons avec ce niveau qu’on arrive pas à passer au PSG qui plombe le mental des joueurs", a estimé l'entraîneur actuellement libre depuis son limogeage par les Foxes.