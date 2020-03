RUMEUR - Manchester City aussi sur Lautaro Martinez

Manchester City se serait joint à la liste des clubs intéressés par l’attaquant de l’Inter, Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez est fortement pressenti pour quitter l’Inter de Milan à l’issue de la saison en cours.

Malgré sa valeur marchande très élevée –son prix dépasse les 100M€, l’international albiceleste suscite beaucoup de convoitises. Le Barça s’est positionné depuis un bon moment pour le faire signer, mais le club catalan n’est pas le seul à le convoiter.

L'article continue ci-dessous

Les Blaugrana pourraient faire face à la concurrence de sur ce dossier. C’est ce que révèle le quotidien italien Tuttosport ce samedi.

Plus d'équipes

Si l’ambition des champions d’ est d’associer Lautaro Martinez à son compatriote Lionel Messi, l’espoir des Eastlands et de leur coach Pep Guardiola c’est de faire de ce jeune buteur le remplaçant de Sergio Aguero. El Kun n’a plus qu’un an de contrat avec les champions d’ et pourrait donc changer d’air à l’occasion du mercato estival.