RUMEUR - L’Inter convoite Gervinho

L’Inter Milan pense à s’attacher les services de l’international ivoirien, Gervinho.

Selon les révélations faites par le site Calciomercato, l’Inter envisage d’enrôler un attaquant supplémentaire afin de suppléer le duo Lautaro Martinez – Romelu Lukaku en cas de défection.

Gervinho n’est plus très jeune (33 ans), mais il a prouvé depuis un an à qu’il restait très compétitif et capable de briller face aux grandes équipes. La saison dernière, il s’était d’ailleurs distingué face aux Nerazzurri.

Cette saison, l’ancien lillois n’a en revanche toujours pas marqué avec la formation d’Emilie-Romagne. A noter que son contrat du côté d’Ennio Tardini expire en 2022.

S’il rejoint l’Inter, Gervinho sera le troisième ivoirien à porter les couleurs de l’Inter après un certain Cyril Domoraud et Assane Demoya Gnokouri.