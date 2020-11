RUMEUR - Garay sur les tablettes du Barça

Pessimistes quant à leurs chances d’enrôler Eric Garcia en janvier, les dirigeants du Barça ciblent désormais Ezequiel Garay.

Pour remplacer Gérard Piqué, absent pour une longue période en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou, les responsables du sont déterminés à s’offrir un nouveau arrière central durant le mois de janvier.

Actuellement, au poste d’arrière central, les vice-champions d’ n’ont que deux véritables spécialistes au poste valides, en l’occurrence Clément Lenglet et le jeune uruguayen Ronald Araujo. Samuel Umtiti restent encore indisponibles. Lors du dernier match contre Kiev, Ronald Koeman a fait appel au jeune néophyte Oscar Mingueza.

La cible prioritaire des responsables catalans était Eric Garcia, le sociétaire de . Or, ce dossier s’avère être compliqué et il y a peu de chances qu’il se révèle être concluant. Du moins, à l’occasion du mois de janvier. Ainsi, ils sont contraints de se tourner vers d’autres pistes.

Et celle qui est privilégiée mènerait donc à Ezequiel Garay. L'ancien international argentin, deux fois vainqueur de la Copa del Rey avec le et Valence, se trouve actuellement sans club. Il peut donc venir gratuitement au Camp Nou, et cela s’apparente à un luxe par les temps qui courent.

Même s’il est inactif, il reste un renfort très intéressant pour les Blaugrana surtout au regard de son expérience. Il compte 243 rencontres dans le championnat ibérique. Il a aussi participé à 80 rencontres de Coupe d’Europe.

Barcelone ne serait pas le seul club à s’intéresser par Garay. C’est aussi le cas de , qui est confronté à une cascade de blessés dans le secteur défensif. Les Merseysiders sont aussi déterminés à se renforcer durant le mercato qui se profile et l’arrière argentin émerge comme l’option la moins onéreuse.

Depuis l’entame de la saison, le Barça a vu sa défense céder à neuf reprises en . C’est sept buts de plus encaissés que la meilleure arrière-garde du championnat, celle de l’Atlético.