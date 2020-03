RUMEUR - Coutinho proposé à Chelsea

D’après ce qui est avancé dans la presse anglaise ce mardi, le Barça aurait proposé les services de Philippe Coutinho à Chelsea.

L'avenir de Coutinho est de plus en plus incertain, le Barca souhaitant vendre et le est peu susceptible de faire une offre de transfert définitif pour l’international auriverde cet été.

En conséquence, le club catalan essaye désormais de renvoyer son milieu de terrain en , là où un club semble particulièrement intéressé par le joueur, à savoir . C’est ce que rapporte ce mardi le Daily Mirror.

Les Blues sont en manque d’un milieu créatif depuis le départ d’Eden Hazard au Real et ils ont identifié Coutinho comme une possible solution à leurs problèmes. Pour ce qui est du principal intéressé, il ne devrait pas être contre l’idée de retourner en . Il aurait même admis à son entourage avoir fait une énorme erreur en quittant en 2018.

Outre Chelsea, , et se seraient également renseignés au sujet de l’ancien intériste.