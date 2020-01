Aubameyang, le rêve impossible du Barça

Le FC Barcelone espère mettre la main sur le buteur gabonais d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Mais, il y a peu de chances que ce deal aboutisse.

La direction de Barcelone a décidé qu'un avant-centre devait être signé lors du mercato d'hiver pour remplacer Luis Suarez (indisponible jusqu'au mois d'avril) et s'est mis à lorgner Pierre-Emerick Aubameyang. Le club catalan recherche un attaquant au profil différent de ceux qu'il possède et estime que le Gabonais serait une acquisition intéressante vu qu'il a trente ans et un contrat qui expire en 2021. Ce sont des raisons qui font penser à Barcelone qu' peut accepter un prêt de de six mois. Cependant, rien n'est plus éloigné de la réalité.

L'ancien stéphanois joue avec une certaine régularité cette saison - même s'il purge actuellement une pénalité de trois matchs - et est le meilleur buteur d'Arsenal jusqu'à présent cette saison, en plus d'être son capitaine. Par ailleurs, il n'y a pas de discussion pour renouveler son contrat et le club anglais a l'intention de le transférer durant l'été pour l'empêcher de partir gratuitement dans un an. Mais pas cet hiver. En fait, la possibilité que le club londonien accepte un transfert par le meilleur buteur de l'équipe pendant le marché d'hiver est pratiquement nulle.

Le Barça vise Lautaro Martinez, mais pour l'été prochain seulement

Barcelone doit aussi convaincre encore le joueur. Récemment, Aubameyang a rappelé en public qu'il était le "capitaine d'Arsenal, j'aime ce club et je suis déterminé et désespéré à le ramener au sommet, où il doit être" . Le même jour, il a nié les rumeurs qui l'éloignaient d'Arsenal. "Ils parlent trop", a-t-il lâché à propos de ces bruits extérieurs.

Le seul scénario qui pourrait faire céder Arsenal est de bénéficier d'une offre colossale et que ne fera assurément pas Barcelone, car n'ayant pas assez d'argent. Et si c'était le cas, il parierait sur sa cible de l'été prochain, Lautaro Martínez, et non pas sur un élément bientôt trentenaire. Le transfert est donc exclu à l'avance, sauf si Barcelone accepte d'inclure une clause d'achat obligatoire pour le joueur durant l'été, ce qui compromettrait les plans avec Lautaro. En somme, et pour toutes ces raisons, Aubameyang est un rêve impossible pour Barcelone, et ce même si le recrutement d'un attaquant supplémentaire apparait comme une urgence sportivement.