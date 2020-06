Rudiger a joué les agents pour Werner : "Il a besoin d'être performant ou je suis en difficulté avec Chelsea !"

Le défenseur allemand a hâte d'accueillir son compatriote à Stamford Bridge la saison prochaine.

Antonio Rudiger dit qu'il aura des "ennuis" avec si Timo Werner ne réussit pas chez les Blues après avoir adopté un rôle d'agent plaidant en la faveur de l'Allemand qui va rejoindre le club londonien contre 50 millions d'euros cet été en provenance du . Chelsea a doublé des clubs comme le , le et pour signer l'un des talents les plus recherchés du football européen plus tôt ce mois-ci.

Les spéculations sur l'avenir de Timo Werner ont pris fin quand il s'est engagé pour un contrat de cinq ans à Stamford Bridge, qui lui permettra de gagner 170 000 £ par semaine dans l'ouest de Londres. Le joueur de 24 ans rejoindra ses nouveaux coéquipiers à la fin de la saison en cours, et espérera atteindre la même forme devant le but pour les Bleus qu'il a réussi à obtenir cette saison sous les couleurs du club allemand.

L'attaquant allemand a marqué 32 buts en 44 matches avec l'équipe de Julian Nagelsmann en 2019-2020, ce qui les a aidés à se hisser au troisième rang de la tout en se qualifiant pour les quarts de finale de la , qu'il ne devrait finalement pas jouer à titre personnel. Antonio Rudiger, qui joue aux côtés de Werner sur la scène internationale, a révélé le rôle qu'il a joué pour attirer l'attaquant à Chelsea après avoir été invité à évaluer sa qualité.

"J'ai recommandé Werner à Chelsea"

Le défenseur des Blues espère que sa "recommandation" ne reviendra pas le hanter, comme il l'a déclaré dans un entretien à Sport Bild : "Chelsea m'a demandé une évaluation. Je connais Timo Werner depuis longtemps. J'ai fait une recommandation claire de faire tout son possible pour le récupérer. À partir de la saison prochaine, il devra marquer et réussir, sinon je vais avoir des problèmes avec le club par la suite".

Antonio Rudiger a ensuite exprimé sa conviction que Werner n'aurait aucun problème à faire la transition de la à la , tout en insistant sur le fait que Chelsea était mieux adapté à son compatriote que le Bayern Munich : "Bien que Timo Werner ne soit pas un attaquant classique de surface de réparation, il a une certaine robustesse bien adaptée à la ténacité du football anglais".

"Le fait de jouer en contre-attaque aurait peut-être été plus difficile pour lui au Bayern Munich ou avec une équipe italienne de haut niveau, qui a toujours affaire à des adversaires très en retrait. Même en dehors du groupe des meilleurs clubs, de nombreuses équipes essaient de jouer un football positif et offensif contre nous. Cela lui donnera l'espace dont il a besoin et j'espère qu'il pourra l'utiliser autant qu'à Leipzig", a conclu le défenseur allemand des Blues.