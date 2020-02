Rudi Garcia : « Face à la Juve, personne ne mise sur nous »

L’entraineur de l’OL, Rudi Garcia, est motivé pour créer la surprise avec son équipe, mercredi prochain en Ligue des Champions.

En 8es de finale de la Ligue des Champions, se mesure à la de Turin mercredi prochain au Parc OL. Une rencontre déséquilibrée sur le papier. Cependant, les Rhodaniens ne se présenteront pas à cette partie en victime expiatoire. Rudi Garcia, leur entraineur, vient de le promettre.

Dans une interview accordée à L’Equipe, le coach des Gones a fait savoir qu’il appréciait ce statut d’outsider car ses troupes peuvent avancer dans l’ombre. « Après tant de titres nationaux, ils (la Juventus) veulent aller plus loin. Ils sont comme le PSG, fait pour gagner la . La chance, c'est que personne ne mise sur nous. On nous donne perdants d'avance », a-t-il indiqué.

Jouant cette première manche à domicile, l’OL sera bien inspiré de prendre un léger avantage avant de se rendre à Turin, trois semaines après. Pour Garcia, même un nul sans but pourra faire l’affaire. « (Il ne faut) pas prendre de buts à domicile. Mais on doit aussi leur poser des problèmes si on veut se donner des chances de qualification. Et on va tout faire pour réaliser l'exploit... ». Pour rappel, 0-0 devant son public, c’est déjà ce que l’OL avait réussi à arracher l’année dernière contre le Barça, mais cela n’a pas suffi pour passer.

Garcia est motivé pour ce match, d’autant plus que c’est un ancien coach de la Roma, l’un des rivaux de la Vieille Dame. L’intéressé reconnait d’ailleurs que l’ et la lui ont beaucoup apporté : « Il y avait dans ce Championnat une culture tactique avec pas mal d'équipes qui évoluaient à 3 ou à 5 derrière. J'ai eu besoin de progresser, ça m'a donné plus d'armes en sachant qu'il y a des grands entraîneurs en face, donc vous avez l'obligation de pousser la réflexion. »