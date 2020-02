Metz-Lyon (0-2), l'OL s'impose avant la Juve

Avant de défier la Juventus en milieu de semaine en 8es de finale aller de C1, l'OL est allé ramener un succès de Metz.

, décevant en ce moment en championnat, voulait se rassurer à Metz avant d'affronter la Turin. La première grosse opportunité de la rencontre survient peu avant le repos avec une frappe sans contrôle signée du Lyonnais Moussa Dembélé.

Sollicité, l'international algérien Alexandre Oukidja sort le cuir au prix d'un bel arrêt. L'OL insiste et dans les arrêts de jeu de la première période, l'arbitre accorde un penalty aux Lyonnais suite à un accrochage entre Jason Denayer et Matthieu Udol.

Oukidja stoppe la tentative de Cornet, mais était trop avancé et l'arbitre fait retirer le penalty. Et sur leur seconde tentaitve, les Rhodaniens ouvraient le score par Dembélé. 1-0, le score au repos au grand désarroi des Messins.

Peu après l'heure de jeu, l'OL pensait avair enfin inscrit le but du break. Mis sur orbite par Bruno Guimaraes, titularisé ce soir, Toko Ekambi trouve Martin Terrier qui marquait, mais semblait bien en position de hors-jeu.

À dix minutes de la fin, Habib Diallo a un mauvais geste face à Fernando Marçal et est expulsé dans la foulée. L'Ol profite alors des espaces et marque un deuxième but tardif par l'entremise de Houssem Aouar. L'OL s'impose en Lorraine avant son rendez-vous européen.