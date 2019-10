Rudi Garcia à Lyon, c'est imminent

L'ancien entraîneur de l'OM sera selon toute vraisemblance le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il devrait s'engager jusqu'en 2021.

L'Olympique Lyonnais a trouvé le successeur de Sylvinho. Selon toute vraisemblance, c'est bel et bien Rudi Garcia qui va devenir le nouvel entraîneur des Gones. Remercié par l' l'été dernier après une saison plus que compliquée, le technicien français était en concurrence avec Laurent Blanc, longtemps favori, et Jocelyn Gourvennec pour prendre la suite du Brésilien sur le banc de touche de l'OL.

Selon les informations de L'Equipe et de RMC Sport, Rudi Garcia aurait même déjà signé son contrat. L'ancien technicien de l' aurait paraphé un contrat de deux ans, jusqu'en juin 2021 du côté de l'Olympique Lyonnais. Il serait accompagné de son fidèle adjoint, Claude Fichaux. Le reste du staff de l'Olympique Lyonnais restera intact. Claudio Caçapa et Gérard Baticle, notamment, continueront donc l'aventure chez les Gones.

Un bail jusqu'en 2021

La question du staff était un point primordial dans le choix de l'entraîneur. Selon l'ensemble de la presse française, Rudi Garcia est arrivé ce lundi midi à pour discuter des derniers détails, qui ont depuis été mis au clair selon L'Equipe et RMC Sport. L'Olympique Lyonnais devrait communiquer d'ici la fin de l'après-midi sur le nom de son nouvel entraîneur qui sera sauf retournement de situation, Rudi Garcia, pour une saison et demie.

Une nouvelle qui risque de ne pas plaire aux supporters lyonnais, qui ont déjà affiché leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Pour rappel, Rudi Garcia était sur le banc de l'Olympique de Marseille durant deux saisons et demie. Qui plus est, l'ancien technicien de l'AS Roma et l'OL par le biais de son président, Jean-Michel Aulas, ont un passif assez chargé en raison des rencontres entre les deux rivaux : l'OL et l'OM.

L'an dernier, Garcia avait taclé l’OL et Bruno Genesio sur la question de l’arbitrage, ce qui lui avait valu un tacle en règle de Jean-Michel Aulas : "Cette fois si, je pense sincèrement que coach Garcia a aussi disjoncté avec ses nouvelles accusations publiques sur l’arbitrage en faveur de l’OL sont insupportables et pas acceptables !". De l'eau a coulé sous les ponts depuis, et le président de l'OL semble visiblement prêt à faire table rase du passé et collaborer avec Rudi Garcia.