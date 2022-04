Ruben Dias loue le travail de Guardiola

Le défenseur de Manchester City, Ruben Dias, affirme que la nature exigeante du manager Pep Guardiola l’a énormément aidé pour progresser dans sa carrière.

Dias sous le charme de Guardiola

L’ancien joueur de Benfica a confié à propos de son célèbre entraineur : « Pour être au sommet, vous devez constamment exiger plus de vous-même et plus de vos coéquipiers, tout comme ils doivent exiger plus de vous. Je pense que Pep symbolise très bien cela. Il a été plus longtemps que quiconque à ce niveau, à la fois comme joueur et comme entraîneur, et il sait mieux que quiconque à quel niveau nous devons être ».

L'article continue ci-dessous

« Il est le numéro un quand il s'agit d'exigences et d'être là chaque jour pour nous faire savoir que ce n'est pas suffisant et que nous devons faire toujours plus », a poursuivi l’arrière lusitanien.

Ruben Dias est arrivé à City en 2020 en provenance de Lisbonne et contre un montant de 56.6M€. Depuis, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable et l’un des hommes forts des Sky Blues. Il compte déjà 87 apparitions avec les champions d’Angleterre.