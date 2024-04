Ruben Amorim sur le banc de Liverpool, ça se précise

La venue de Ruben Amorim en tant que remplaçant de Jurgen Klopp se confirme de plus en plus.

Liverpool tient peut-être le remplaçant de Jurgen Klopp. Comme les derniers bruits l’avaient laissé suggérer, les responsables des Reds semblent prêts à miser sur Ruben Amorim, l’excellent entraineur de Sporting CP.

Amorim est l'entraineur qui monte au Portugal. Il a guidé les Lions vers leur premier titre de champion de Portugal depuis 19 ans. Et, il est sur le point de réussir un back-to-back en historique en arrachant un deuxième championnat consécutif.

Une réunion programmée ce lundi

D’après le journaliste portugais Pedro Sepulveda, un rendez-vous s'est tenu ce lundi entre l’agent de ce coach et des décideurs des Reds. Les deux parties ont cherché à s'entendre sur les modalités financières de leur possible engagement et les pourparlers vont se prolonger. La durée de contrat proposée est de trois ans. A noter qu’il n’y a pas encore eu d’approche avec le Sporting.

L'article continue ci-dessous

Dernièrement, Amorim a été questionné à propos de la rumeur Liverpool. Il n’a pas été très prolixe, préférant plaisanter sur le fait que sa direction lui cherche déjà un remplaçant à Lisbonne. Quelques jours plus tard, il a reconnu qu’il n’était pas sûr du tout de poursuivre sa mission à la tête de Sporting.

Liverpool devra sortir le chéquier pour Amorim

S’ils veulent enrôler Ruben Amorim, les dirigeants de Liverpool vont devoir sortir le chéquier. La clause libératoire de l’entraineur lusitanien est de 15M€. A noter que le FC Barcelone aurait aussi ce technicien dans son viseur.