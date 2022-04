Rothen ne veut pas de Conte au PSG !

L'ancien milieu de terrain du PSG, Jérôme Rothen, exhorte son ancien club à ne pas faire appel à l'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte.

Les agents de Conte auraient proposé les services de l'Italien au PSG dans le cas où le club francilien venait à se séparer de Mauricio Pochettino. Tout en faisant part de sa disponibilité, ils auraient cependant fait part de grosses exigences au niveau salarial. Ils demanderaient au moins 30M€ par an en vue d’un deal. Un tel montant ferait de l’ancien sélectionneur de la Squadra le technicien le mieux payé du monde et de l’histoire.

« Conte est plus passionné par son chéquier »

Rothen a eu vent de ces rumeurs et pour lui ça serait une énorme erreur que de parier sur Conte : « « Bien sûr que non il ne faut pas de Conte au PSG, a-t-il asséné au micro de RMC Sport. Quand tu entends ses exigences, qu’il reste où il est ! »

« Ne viens surtout pas dans un club comme le Paris Saint-Germain qui a besoin de se redorer le blason et de se refaire une image beaucoup plus saine, a poursuivi l’ancien international. Il faut des gens passionnés. Passionnés par le football, je ne dis pas que Conte ne l’est pas, mais il semble plus passionné par son chéquier que par le fait d’entraîner Tottenham, Paris ou une autre équipe. Ce serait déjà problématique. »

A noter que le départ de Pochettino au terme de la campagne en cours est tout sauf acté. Le technicien argentin a déclaré lui-même ce jeudi qu’il allait continuer dans son rôle et qu’il était sûr à 100% d’être au PSG la saison prochaine.