Rooney : "Manchester United n’a pas bien utilisé Pogba"

Wayne Rooney, l’ancien buteur de MU, pense que le Français Paul Pogba n’a pas été mis dans les meilleures conditions jusqu’ici à Old Trafford.

L'entraîneur-joueur du Derby County, Wayne Rooney, a le sentiment que n'exploite pas au mieux les qualités de son milieu de terrain français, Paul Pogba.

Même si son nom continue à alimenter la rubrique des transferts et que son contrat expire dans un an, le champion du monde tricolore pourrait bien rester à Old Trafford au-delà de l'exercice en cours. Mais, saura-t-il, à son retour et au retour de la compétition retrouver le meilleur de son rendement ? La question mérite d'être posée vu que depuis son come-back à Old Trafford en 2016, il n'a pas vraiment pu trop se mettre en avant.

Dans sa chronique pour le Sunday Times, Rooney a donné son avis: "J'adorerais voir Paul Pogba jouer plus profondément et se projeter vers la surface au moment où le ballon va en profondeur. Il marquerait plus de buts et avec ses qualités balle au pied, ses vertus athlétiques, il serait un véritable cauchemar pour les défenses adverses".

Plus d'équipes

Rooney, qui a joué brièvement avec Pogba, lors du premier passage de ce dernier à MU, juge que le Français a un style comparable à celui de Frank Lampard. "Je l'emploierais dans ce rôle - c'est celui où il progresserait et s'épanouirait. Il pourrait être incroyable. Un peu comme celui qu'occupait Frank Lampard à son époque. Avec Frank, lorsque le ballon était envoyé en profondeur, vous saviez qu'il aurait declénché sa course, sprintant dans la surface et il était de ceux dont Fergie [Sir Alex Ferguson ] dirait: "Ce joueur, on ne peut pas le marquer avec un seul joueur, vous devez faire un travail collectif".