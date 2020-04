Paul Scholes : "Pogba est comme Gerrard, il peut tout faire"

L'ancienne gloire des Red Devils a joué aux côtés de Paul Pogba, et porte le Français très haut dans son estime, malgré ses difficultés récentes.

Selon Paul Scholes, véritable icône de , Paul Pogba "peut tout faire" et possède bon nombre des caractéristiques qui ont fait de Steven Gerrard une légende de .



L'international français a suscité de nombreuses critiques du côté d'Old Trafford, depuis qu'il a réalisé un retour pour un montant record de l'ordre de 89 millions de livres sterling (environ 100 millions d'euros) en , durant l'été 2016.

Plutôt que de devenir le talisman que les Diables rouges espéraient, Paul Pogba est considéré comme une figure de division, qui n'a pas répondu aux attentes.

Il est maintenant vainqueur de la et l'un des joueurs les plus reconnaissables de la planète, mais les questions autour de son niveau, de sa forme physique et de son avenir sont toujours bien présentes.

Plus d'équipes

Paul Scholes, cependant, reste un grand fan d'un milieu de terrain avec lequel il a joué lorsque Pogba a fait son entrée dans le groupe senior à United sous Sir Alex Ferguson.

L'ex-international anglais estime que le joueur de 27 ans est capable de plus que ce qu'il a montré ces dernières années, avec des comparaisons évidentes avec le grand Gerrard de Liverpool.

Scholes a déclaré au podcast officiel de United : "J'ai joué un peu avec Paul et tout le monde connaît son talent"

"Il a été brillant pour la , brillant pour la en Coupe du monde et très bon parfois aussi ici".

"Il peut tout faire en tant que milieu de terrain et vous le compareriez probablement à Steven Gerrard avec le rythme, la puissance, l'habileté. Il peut absolument tout faire"

L'article continue ci-dessous

Pogba a récemment révélé qu'il pensait que de nombreuses leçons importantes avaient été tirées du temps qu'il avait passé à travailler avec Scholes, ainsi qu'avec la star de la Juventus Andrea Pirlo pendant un séjour productif en .



Il a déclaré : "Vous apprenez beaucoup et vous les regardez. J'ai vraiment appris. C'était incroyable pour moi, de les voir s'entraîner comme ça, et ça m'a poussé".

"D'accord, je dois travailler dur et j'ai encore beaucoup à faire. Pirlo et Scholes, ce sont des milieux de terrain qui contrôlent le jeu, les joueurs à regarder, et j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai commencé comme attaquant, puis n°10 puis n°6. Dieu merci, je ne suis pas allé en défense centrale ! C'est parce que je voulais trop toucher le ballon".

Pogba n'a pas été en mesure de montrer son talent autant que lui et United l'espéraient en 2019-2020, sa blessure le limitant à seulement huit apparitions.