Ronaldo rend hommage à Pelé : "Mon admiration éternelle et inconditionnelle"

L'ancienne star de Santos a été dépassée au classement des meilleurs buteurs de l'histoire par l'attaquant de la Juve après son triplé en Serie A.

Le triplé contre Cagliari signifie beaucoup de choses pour Cristiano Ronaldo. L'envol vers le sommet du classement des buteurs de la Serie A (23 buts), la réponse aux critiques suite à l'élimination de la Ligue des champions, mais aussi le fait d'avoir enfin dépassé le grand Pelé en termes de buts marqués.

Depuis des décennies, en effet, le nombre de buts professionnels marqués par O Rei est discuté dans un éternel classement des plus grands buteurs de tous les temps. On a souvent parlé de Pelé comme du plus grand buteur de l'histoire, mais c'est maintenant l'ancienne star elle-même qui fait les comptes.

Après son triplé contre Cagliari, Cristiano Ronaldo a atteint 770 buts entre les différents clubs professionnels où il a joué et l'équipe nationale lusitanienne. Pelé, par conséquent, resterait officiellement bloqué à 767. Le record est donc battu et porte aujourd'hui l'empreinte de Cristiano Ronaldo.

"Quelque chose dont je n'aurais jamais pu rêver en grandissant"

L'international portugais a rendu hommage au Brésilien après avoir battu son record. "Ces dernières semaines, beaucoup d'articles et de statistiques m'ont désigné comme le meilleur buteur du monde de l'histoire du football, atteignant les 757 buts en matches officiels de Pelé. (...) Mon admiration éternelle et inconditionnelle pour Monsieur Edson Arantes do Nascimento, tout comme le respect que j'ai pour le football du milieu du XXe siècle, m'ont amené à prendre en compte son score de 767, en comptant ses 9 buts pour l'Équipe d'État de São Paulo, ainsi que son seul but pour l'équipe militaire brésilienne, en tant que buts officiels" , a-t-il écrit sur Instagram.





"Il n'y a aucun joueur au monde qui n'a pas été élevé en écoutant des histoires sur ses jeux, ses objectifs et ses réalisations, et je ne fais pas exception. Et pour cette raison, je suis rempli de joie et de fierté alors que je reconnais le but qui m'a mis en tête de la liste des buts du monde, surmonter le record de Pelé, quelque chose dont je n'aurais jamais pu rêver en grandissant comme un enfant de Madeira", a ensuite ajouté Cristiano Ronaldo, marqué et flatté de dépasser une telle légende.

Sur ses réseaux sociaux officiels, Pelé, beau joueur, a félicité Cristiano Ronaldo : "Cristiano, la vie est un vol en solo. Chacun fait son propre parcours. Et quel voyage tu fais ! Je t'admire tellement, j'adore te regarder jouer et ce n'est un secret pour personne. Félicitations pour avoir battu mon record de buts en match officiel. Mon seul regret est de ne pas avoir pu te serrer dans mes bras aujourd'hui" . Désormais, à Cristiano Ronaldo de continuer à scorer pour écrire encore un peu plus l'Histoire.