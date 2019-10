Cristiano Ronaldo heureux que la Juve joue "plus offensif"

Le buteur portugais Cristiano Ronaldo s'est dit satisfait que la Juventus joue "un football plus offensif" depuis l'arrivée de Maurizio Sarri.

"Je pense que l'équipe s'améliore, nous avons de plus en plus confiance en nous. On joue un football différent, plus offensif", s'est félicitée la star lusitanienne en conférence de presse, lundi, avant la rencontre de de Ligue des Champions contre le .

"Mon rôle n'a pas changé, j'ai peut-être juste un peu plus de liberté. Je suis content parce que petit à petit, nous arrivons là où doit être la . Nous avons un entraîneur différent, un système différent, de nouveaux joueurs. On a changé pour s'améliorer", a aussi indiqué Cr7.

Si avec Massimiliano Allegri, la Juventus a gagné cinq titres de championne d' en cinq ans et atteint deux finales de Ligue des Champions, Ronaldo semble davantage adhérer aux principes ludiques mis en place par son successeur Maurizio Sarri :

"J'aime la façon dont il veut que joue l'équipe. On se crée plus d'occasions, on a plus confiance en nous. Je suis heureux de ces changements. Peut-être qu'on pourrait marquer un peu plus mais je suis fier de ce que nous faisons", a-t-il encore confié devant les médias européens lundi soir.