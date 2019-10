Inter Milan - Antonio Conte : "Jouer ce match sans avoir de regrets"

En conférence de presse, l'entraîneur de l'Inter avait conscience de la qualité de Dortmund, mais comptait sur ses joueurs pour tout donner mercredi.

Ambitieux sur la scène nationale et européenne depuis l'arrivée sur son banc d'Antonio Conte, l' s'apprête à disputer une rencontre décisive en vue d'une éventuelle qualification pour les phases finales de la Ligue des Champions. Mercredi soir (21h00), les Italiens, troisièmes du groupe F avec 1 point au compteur, reçoivent en effet la formation du , première avec 4 points. Victoire obligatoire, donc, sous peine d'être distancés.

Si Dortmund est leader du groupe F, le de Lionel Messi est deuxième à égalité de points. Autant dire que se qualifier ne sera pas une mince affaire pour l'Inter Milan, de même que venir à bout des Allemands, comme l'a affirmé Antonio Conte en conférence de presse ce mardi.

"Nous devrons tout donner parce qu'ils sont très bons"

"Ça sera un match important et difficile. Une finale pour nous ? Parler déjà de ça, ça me semble exagéré. C'est un match important, contre une équipe forte. Mais ça n'est qu'un match. Les finales, ça arrive plus tard (...) Nous devrons tout donner parce qu'ils sont très bons quand on leur laisse du champ. Ils savent comment faire mal, avec des joueurs rapides. C'est pour ça que nous devrons éviter de perdre des ballons", a confié le technicien, concentré.

"Je ne sais pas si faire le même genre de prestation que contre Barcelone suffira (1-2). C'est une compétition difficile et nous essayons de commencer un parcours aussi en . Nous n'avons pas énormément d'expérience mais on veut jouer ce match sans avoir de regrets. On aurait pu faire plus contre le Slavia (1-1) et on méritait plus contre Barcelone. Mais ça ne change pas notre mentalité. Nous avons commencé par notre idée du foot et on ne va pas revenir en arrière. On ne va pas se mettre à jouer à 11 derrière le ballon à attendre de prendre des baffes. C'est nous qui voulons les donner", a-t-il ajouté. Voilà qui promet du spectacle.