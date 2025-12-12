"Ronaldo est un exemple, pas Messi", une légende de la Juve cash sur CR7

Ces deux géants ont atteint les sommets de leur discipline, mais ont emprunté des chemins différents pour y parvenir. L'icône portugaise Ronaldo a toujours misé sur le travail acharné, tandis que le GOAT argentin Messi est doté d'un talent naturel exceptionnel.

Légendes du football : Ronaldo et Messi ont placé la barre très haut.

Avec 13 Ballons d'Or à eux deux et d'innombrables records à leur actif, Ronaldo et Messi restent des sources d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Ils ont hissé l'excellence individuelle à des sommets que peu peuvent imaginer.

Des joueurs de cette envergure ne seront peut-être plus jamais vus, surtout dans la même génération, alors que le public mondial souhaite profiter au maximum du temps qu'il reste à ces deux icônes du football. CR7 a désormais 40 ans, mais il brille toujours en Saudi Pro League avec Al-Nassr, tandis que Messi, âgé de 38 ans, a prolongé son contrat de trois ans avec l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup.

Débat sur le GOAT : Pourquoi Ronaldo est-il considéré comme supérieur à Messi par certains ?

Ils ont tous deux prouvé leur talent sur la scène nationale et internationale et démontrent que l'âge n'est plus un obstacle pour ceux qui se maintiennent en pleine forme. Tous deux devraient participer à la Coupe du Monde 2026.

Marchisio fait partie de ceux qui espèrent une possible « dernière danse » aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais il a révélé pourquoi il admire davantage le parcours de Ronaldo que le palmarès historique de Messi, qui compte désormais 47 titres et ce n'est pas fini.

L'ancien international italien Marchisio a déclaré à la Gazzetta dello Sport : « Suivez l'exemple de Cristiano Ronaldo. Si vous cherchez chez un joueur ce qui fait de lui un grand champion, inspirez-vous de son exemple et non de celui de Messi. Pourquoi ? Ronaldo était déjà une star, mais il a dû se perfectionner. Il a travaillé dur pour arriver là où il est, tandis que Messi était un talent inné, béni des dieux, qui n'avait quasiment pas besoin de s'entraîner. »