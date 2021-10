Ronaldinho voit Mbappé conquérir Ballon d’Or

Ronaldinho, l’ancienne gloire du PSG, pense que Kylian Mbappé s’offrira un jour ou l’autre le prestigieux Ballon d’Or.

Faisant partie des plus grands artistes balle au pied qu’ait connus le football, Ronaldinho est bien placé pour parler des joueurs hors norme. Et en la personne de Kylian Mbappé, il décèle un footballeur talentueux et qui finira par régner sur le monde.

De passage à Paris cette semaine, « Ronnie » avait pris le temps de se rendre au Parc des Princes pour voir son ancienne équipe à l’œuvre et aussi contempler le prodige de Bondy. Il y a fort à parier qu’il n’a pas été déçu par la prestation de ce dernier contre Leipzig (3-2), avec deux gestes décisifs réussis et une grande prestation livrée.

« C’est le style de joueur que j’adore »

Après cette rencontre, le Brésilien a étalé tout le bien qu’il pensait de l’international tricolore. « Quel joueur ! C’est le style de jeu que j’adore. Avec des caractéristiques de dribbles, de vitesse. Je pense que oui. Mbappé sera Ballon d’or un jour », a-t-il confié dans un entretien au Parisien. Une belle opinion qui n’a pas été altérée par le pénalty raté en fin de match de la star parisienne.

Ronaldinho avait, pour rappel, lui-même été Ballon d’Or. C’était en 2005 lorsqu’il se produisait au FC Barcelone était au sommet de son art. Un avenir en Liga, c’est aussi ce qu’on prédit à Mbappé, régulièrement annoncé du côté du Real Madrid. Reste à savoir si, lui aussi, a besoin de quitter la Ligue 1 pour faire main basse sur la prestigieuse récompense ou s’il est en mesure de se l’adjuger en restant à Paris.

Mbappé fait partie des nommés pour le Ballon d’Or cette année. C’est la quatrième fois qu’il est candidat pour ce prix. La meilleure place à laquelle il a fini jusqu’à présent c’est quatrième.