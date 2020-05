Ronald Koeman quitte l’hôpital

Après plusieurs jours d’hospitalisation pour des soucis cardiaques, Ronald Koeman vient de rentrer chez lui.

Le sélectionneur des , Ronald Koeman, est retourné chez lui ce jeudi après s’être remis du souci cardiaque qu’il a eu la semaine dernière. Les médecins qui l’ont traité ont jugé qu’il n’y avait plus de risque sur sa santé.

Pour rappel, l’ex-défenseur du Barça avait été admis à l’hôpital après avoir été victime d’un problème au niveau du cœur alors qu’il faisait du vélo près de chez lui. Sans l’intervention rapide du personnel soignant, il aurait pu y rester.

Sur son compte twitter personnel, Koeman a tenu à remercier tous ceux qui l’ont soutenu durant cette période. « Ce fut un choc, le week-end dernier. Pour moi, mais surtout pour ma famille et mes amis. Heureusement, les médecins m'ont aidé rapidement et de manière incroyable et j'en suis très reconnaissant. Il faut faire preuve d’humilité lorsqu’un évènement comme celui-là intervient (…) C'était génial de voir combien de personnes se sont mobilisées. Je suis reconnaissant pour tous les messages doux des gens que je connais et des clubs, mais aussi de ceux que je n'ai jamais rencontrés. Cela m'a rendu plus fort et j'en suis très reconnaissant. »

Koeman a ensuite affirmé que ce triste épisode n’impactera en rien son travail avec la sélection. Il est déterminé à poursuivre sa mission : « En ce moment, je me sens en très bonne santé. Cela signifie que je continuerai mon travail à plein régime, dès que le ballon recommencera à rouler (…) Encore une fois: merci pour tout le soutien. Nous nous reverrons bientôt ».