Barça - Koeman : "Il faut savoir se renouveler"

Le sélectionneur des Pays-Bas, évoqué pour prendre la suite de Valverde cet hiver, estime que les Blaugrana doivent évoluer pour gagner à nouveau.

Près d'une décennie après le départ de Guardiola, le Barça serait-il en fin de cycle ? C'est en tout cas l'avis de Ronald Koeman. L'actuel sélectionneur des estime que le club va devoir se renouveler pour prétendre à nouveau remporter la . Et réfléchir à l'après-Messi.

Pressenti pour succéder à Ernesto Valverde cet hiver, celui qui dispose d'une clause pour rejoindre les Blaugrana après l'Euro avec la sélection néerlandaise s'est en effet confié dans une interview accordée au quotidien catalan Sport.

"Seuls Piqué, Busquets et Messi sont issus de cette colonne vertébrale et les trois ont plus de 30 ans. La vie est ainsi faite", a-t-il ainsi affirmé.

"C'est arrivé à la Dream Team du Barça et à la sélection néerlandaise de 88 avec (Marco) Van Basten, (Ruud) Gullit, (Frank) Rijkaard et moi-même après notre titre de champions d'Europe. Rien n'est éternel, il faut savoir se renouveler. Et parfois, il faut comprendre que pour dominer de nouveau, il faut d'abord passer quelques années dans le désert."

Un manque d'intensité sur 90 minutes

L'ancien joueur blaugrana pointe également du doigt un manque de régularité dans l'effort de la part des Catalans ces dernières saisons : "Les grandes équipes jouent aujourd'hui à un rythme élevé pendant 90 minutes, que cela vous plaise ou non. Et il est difficile pour le Barça de maintenir cette régularité dans l'effort. On l'a vu lors de ce fameux match contre (en demi-finales retour de la Ligue des champions la saison dernière, 0-4) mais aussi en Supercoupe d' contre l'Atlético cette année."

Pour lui, le Barça "ne domine plus ses matches comme dans le passé. À cet égard, le Barça doit revenir à ce qui fait son ADN. Le Barça doit toujours avoir le contrôle du jeu, mais un contrôle plus efficace."