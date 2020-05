Koeman hospitalisé pour un souci cardiaque

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a été hospitalisé en urgence en raison d'un problème au cœur.

Le coach néerlandais Ronald Koeman est actuellement hospitalisé à Amsterdam après avoir subi un souci cardiaque. C'est ce qu'a fait savoir son agent dimanche soir. Une information corroborée ensuite par son épouse.

Le représentant de Koeman, Rob Jansen, a déclaré que l'ancien international néerlandais était dans un état stable après avoir bénéficié d'un traitement médical. Il a confié à NOS que Koeman ne se sentait pas bien après avoir fait du vélo et a ressenti des douleurs à la poitrine avant d'être transporté à l'hôpital.

Koeman a été transporté d'urgence à l'hôpital après s'être senti mal, a expliqué sa femme Bartina au journal néerlandais De Telegraaf. Il été secouru rapidement. Et c'est la rapidité de l'intervention du service soignant qui a fait qu'il n'a donc subi aucun préjudice grave. Il devrait pouvoir rentrer chez lui demain.

L'ex-joueur de Barcelone est actuellement sélectionneur des Oranje et il a emmené son pays à son premier tournoi international depuis 2014. Il s'attendait à attaquer la préparation du Championnats d'Europe cet été, mais cette compétition a été retardée d'un an à cause l'épidémie de coronavirus.