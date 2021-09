Ronald Koeman : "Grâce à moi, le FC Barcelone a un avenir".

Les nouvelles déclarations de Ronald Koeman ont provoqué une onde de choc au sein du club à la veille du choc contre le Bayern Munich.

Les relations entre Ronald Koeman et Joan Laporta sont de plus en plus tendues. Ces dernières heures, la télévision néerlandaise "NOS" a partagé son entretien de l'entraîneur du FC Barcelone et dans l'une de ses déclarations, l'entraîneur a assuré que grâce à lui, il y a un avenir au club. Ceci, ajouté à ses déclarations sur sa relation avec le président Joan Laporta, a provoqué un énorme remue-ménage dans le cœur de Barcelone.

"Grâce à moi, ce club a un avenir", a déclaré Koeman dans la presse néerlandaise, avant d'ajouter que son engagement envers les jeunes joueurs sera important pour que le Barça retrouve le sommet dans les années à venir. Koeman n'a pas tari d'éloges sur sa gestion des jeunes joueurs du club : "Il n'y a pas que Pedri. Il y a encore quatre ou cinq jeunes de 18 ou 19 ans qui seront des joueurs fantastiques pour ce club dans trois ou quatre ans", a-t-il déclaré.

En plus de ces premières déclarations, Ronald Koeman a également parlé de Joan Laporta et notamment de sa relation avec son président. Et il a admis qu'il n'a pas apprécié le fait que son travail à la tête de l'équipe soit remis en question. "Ma relation avec Laporta s'est améliorée, mais la semaine dernière, il s'est passé quelque chose que je pense... qui n'est pas correct. Il suggérait que l'entraîneur n'a pas tout le pouvoir. Il a trop parlé", a expliqué le Néerlandais.

Koeman: "Laporta a trop parlé"

L'ancien sélectionneur des Pays-Bas fait notamment référence au fait que son contrat se terminant en 2022 ne serait prolongé qu'en cas de titre de champion d'Espagne ou de victoire en Ligue des champions d'après les médias catalans, assez proches du président du Barça. "Cela peut se faire en privé. J’aime ça quand un président s’engage et pose aussi des questions. Seulement cela ne devrait pas être dans la presse, c’était le problème. (...) Je suis prêt à rester, je m'amuse ici", a analysé l'ancien joueur du Barça.

Enfin, Koeman a insisté sur son cas personnel et concernant le pouvoir qu'il doit avoir au FC Barcelone pour pouvoir mener à bien sa mission : "Je pense que vous devez toujours créer de la clarté. Lorsque vous, en tant que club, laissez les choses aller un peu et que vous n'êtes pas clair sur l'avenir d'un entraîneur, alors il y a des spéculations. Et si c'est vous qui êtes l'entraîneur, alors les choses ne sont pas agréables", a-t-il déclaré.

En attendant, Ronald Koeman va devoir se concentrer sur le terrain et aura fort à faire avec le premier match de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Pour rappel, la dernière rencontre entre les deux clubs s'était soldée par l'humiliation du FC Barcelone lors du Final 8 de Lisbonne. Une défaite qui avait conduit Lionel Messi à demander son départ, refusé par la direction, avant de quitter la Catalogne une saison plus tard. S'il veut s'assurer de la tranquilité auprès de son président, Ronald Koeman a tout intérêt à éviter un fiasco contre l'ogre bavarois.