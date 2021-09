FC Barcelone : Sergio Agüero n'abdique pas pour la Ligue des champions

Sergio Aguero ne pense pas que le FC Barcelone doit être sous-estimé cette saison, même en Ligue des champions.

Les Catalans sont loin de leurs meilleurs résultats récents cette saison et beaucoup s'attendent à ce qu'ils aient une campagne difficile avec plus de bas que de hauts, mais Aguero n'en est pas si sûr.

"Barcelone est Barcelone, donc nous devons nous battre pour chaque titre", a déclaré Aguero à RAC1. "Nous ne sommes pas favoris en Ligue des champions, mais nos adversaires auront du respect pour nous".

"Chaque fois que j'ai affronté Barcelone, même au pire, nous avons toujours dit que "c'est Barcelone". "Peut-être que les gens n'attendent pas grand-chose de nous en Ligue des champions, mais faites attention..."

Les spéculations selon lesquelles la sortie de Lionel Messi conduirait Aguero à suivre son compatriote au club ont été nombreuses, mais l'attaquant les a balayées d'un revers de main. "Je n'ai pas compris pourquoi cela a été dit", a déclaré Aguero.

"Messi n'avait pas encore signé quand j'ai signé. On a parlé d'une clause inventée, mais il n'y avait rien. Puis je me suis blessé." On avait prédit que l'Argentin serait indisponible jusqu'en novembre, mais il se remet plus tôt que prévu.

"Je progresse bien et la semaine prochaine, je pense que je vais travailler un peu sur le terrain", a déclaré Aguero. "Il n'y a pas de calendrier pour mon retour, mais je progresse bien et ce sera plus court que prévu.

"La dernière IRM semblait bonne, mais il est préférable de voir comment les choses progressent dans les semaines à venir".