Roman Burki : "Haaland, un grand professionnel et qui s'entraine même lors de ses jours de repos"

Le buteur norvégien de Dortmund, Erling Haaland, impressionne tous ses nouveaux coéquipiers. En raison de son efficacité, mais aussi pour sa maturité.

Erling Haaland est "très professionnel" et peut très bien faire face au battage médiatique qui l'entoure, déclare le gardien du , Roman Burki.

Le jeune Norvégien a réalisé des débuts impressionnants à Dortmund depuis sa signature en provenance du RB Salzburg en janvier, marquant huit buts en 270 minutes sur ses cinq matches jusqu'à présent. Mais le coup de projecteur avait été placé sur le joueur de 19 ans bien avant son transfert en , vu que son nom était lié à plusieurs équipes européennes de haut niveau après avoir inscrit 16 buts en 14 matches en première division autrichienne.

Haaland a poursuivi sur sa lancée après son arrivée à Dortmund, signant un triplé sur le banc pour inspirer une victoire de 5-3 sur lors de ses débuts. L'international norvégien a suivi cela avec deux autres buts contre Cologne, et a de nouveau marqué un doublé lors de son premier départ contre l'Union Berlin. L'attaquant est à nouveau sorti du banc pour marquer lors de la défaite 3-2 en Coupe contre le , et son coéquipier Burki pense que le professionnalisme de Haaland est à l'origine de son succès précoce.

"Si un jeune joueur est tellement prometteur et est mondialement connu à 19 ans, cela peut être une situation difficile, a déclaré Burki à Goal et DAZN. Mais c'est un gars cool qui connait son intérêt. Erling est très professionnel. Je suis toujours l'un des premiers au centre d'entrainement, mais il y est encore plus tôt. Il vient également à l'entrainement lors de ses jours de repos. Il sait ce qui est important et bon pour lui."

Malgré l'efficacité de Haaland devant les buts, Dortmund a glissé au troisième rang du classement après la défaite 4-3 de samedi face au . Le résultat les laisse quatre points derrière leader et trois derrière (2e). L'équipe de Lucien Favre a également chuté au troisième tour de la Coupe DFB en cédant contre Brême, et Burki estime qu'un manque de concentration en défense est en partie responsable de cette irrégularité cette saison.

"Il existe de nombreux points de départ et discussions sur ce qui pourrait être la raison, a déclaré l'international suisse. En fin de compte, cependant, cela est probablement dû à la volonté absolue de protéger et de défendre l'objectif. Cela affecte non seulement la défense, mais toute l'équipe. Notre jeu d'attaque fonctionne presque parfaitement, nous marquons beaucoup de buts. Maintenant, nous devons voir ce qu'on doit améliorer derrière"