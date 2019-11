Roma-Naples interrompu à cause de chants discriminatoires

Le match entre Roma et Naples a été stoppé pour une poignée de minutes à cause de chants condamnables des tifosi locaux.

La Roma et s’affrontaient ce samedi dans un grand classique de . Le spectacle était au rendez-vous, avec une partie très animée (2-1), mais il a été un peu gâché par l’attitude des supporters locaux.

Ces derniers ont entonné des chants discriminatoires et qui visaient le peuple napolitain et celui du Sud de l' en général. L’arbitre du match, Mr Rocchi, les a entendus et a fait le choix d’arrêter la rencontre pendant cinq minutes.

L'article continue ci-dessous

Durant cette interruption, Edin Dzeko, l’attaquant phare des Giallorossi, s’est dirigé vers les tifosi pour leur demander de chanter à la gloire de la Roma et non contre le Napoli. Une demande qui a été applaudie et tout est ensuite rentré dans l’ordre.

À noter que les chants en question visaient Naples de manière générale. Contrairement à ce qui s’était notamment produit par le passé, il n’y a eu aucune insulte à caractère raciste envers les joueurs étrangers des Partenopei.