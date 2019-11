Serie A - Roma-Naples (2-1) : dans la douleur, la Roma retrouve le podium !

Grâce à sa victoire précieuse contre le Napoli (2-1) ce samedi, la Roma retrouve (provisoirement) la 3e place du classement en Serie A.

L’affiche de entre l’ et le Napoli a perdu du prestige au fil des années, mais la rencontre de ce samedi entre les deux équipes valait le détour ! Du suspense, des beaux buts et de l’enjeu, tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour la victoire des Giallorossi (2-1) dans le cadre de la 11e journée.

Zaniolo a parfaitement lancé le club de la Louve en ouvrant le score dès la 19e minute de jeu, d’une superbe frappe en pleine lucarne (1-0, 19e) ! Absents en début de partie, les Napolitains ont même concédé un penalty dans la foulée pour une main invraisemblable de Callejon dans la surface…

25' | | Main de Callejon dans la surface. Penalty pour la Roma confirmé par l'assistance vidéo à l'arbitrage !



1-0 | #RomaNapoli — AS Roma FRA (@ASRomaFRA) November 2, 2019

Heureusement pour les Partenopei, Meret était dans un grand jour, et il s’est parfaitement détendu pour repousser la tentative de Kolarov. En revanche, le dernier rempart napolitain n’a rien pu faire sur le penalty transformé par Veretout en seconde période (2-0, 55e).

pousse, la Roma tient bon

Match facile pour les Romains ? Loin de là. Car avant le penalty de Veretout, les hommes de Carlo Ancelotti avaient touché les montants par deux fois, sans compter de nombreuses autres occasions de but pour Insigne et Mertens. Et ce qui devait arriver… arriva finalement à vingt minutes du terme, lorsque Lozano a trouvé - avec une certaine réussite - Milik dans la surface pour la réduction du score (2-1, 71e) !

Une alerte reçue cinq sur cinq par la Roma, et notamment Dzeko qui obligeait ensuite Meret à réaliser une parade exceptionnelle à bout portant ! Plus de peur que de mal, au final, pour les Giallorossi : avec les trois points, ces derniers remontent bel et bien à la 3e place du classement de manière provisoire, avec 22 points et 4 longueurs d’avance sur Naples, désormais 7e de .