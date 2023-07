Rodrygo première victime de Mbappé au Real Madrid !

Au cours des dernières semaines, l'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d'encre.

Cet intérêt s'est amplifié au cours des dernières 48 heures, depuis qu'il a été rapporté que le Paris Saint-Germain avait placé le joueur de 24 ans sur la liste des transferts, suite à sa décision de ne pas signer un nouveau contrat.

Mbappe serait libre de quitter le PSG l'été prochain, à l'expiration de son contrat actuel, et le Real Madrid avait l'intention de le recruter à ce moment-là. Cependant, leurs plans pourraient changer à la suite de ces révélations.

Si Mbappe est recruté maintenant, il sera sans aucun doute un titulaire sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Selon Sport, cela signifierait que Rodrygo disparaîtrait de l'équipe, malgré ses excellentes performances lors de la campagne 2022-23.

Ancelotti a testé un système 4-4-2 pendant la pré-saison, qui verrait Vinicius Junior et Rodrygo jouer le rôle d'attaquants centraux plutôt que d'ailiers. Mbappé remplacerait probablement ce dernier dans son rôle, car Vinicius est considéré comme le joueur le plus important du Real Madrid, et il ne sera donc pas écarté.

Par ailleurs, Ancelotti pourrait décider de revenir à son 4-3-3 éprouvé si Mbappé signe cet été, ce qui permettrait à Rodrygo de prendre place sur l'aile droite. Même si ce n'est pas le cas et que le joueur de 22 ans est laissé sur le banc, la profondeur de l'attaque du Real Madrid pour la saison prochaine constituerait un sérieux danger pour les clubs espagnols et européens.