Rodrygo ou Endrick, Xabi Alonso a choisi

Real Madrid vs Borussia Dortmund

L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a déclaré que les décisions concernant l'avenir des joueurs de l'équipe ne seraient prises qu'après la Coupe du Monde des Clubs.

L'arrivée de Gonzalo Garcia remet en question l'avenir d'Endrick Felipe, tandis que Rodrygo Goes est lui aussi fortement pressenti pour quitter le club.

Garcia a été l'une des sensations du tournoi, marquant trois buts et délivrant des passes décisives lors de ses quatre apparitions. L'intérêt pour sa signature grandissant, certains évoquent son maintien pour la saison. Cependant, cela réduirait probablement le rôle d'Endrick Felipe, actuellement absent pour cause de blessure.

Xabi Alonso compte sur Endrick et Gonzalo Garcia

Alonso a été interrogé sur le rôle d'Endrick avant le choc du Real Madrid contre le Borussia Dortmund. Endrick se serait rendu aux États-Unis de son plein gré pour discuter de son avenir au club.

L'article continue ci-dessous

"Je compte sur eux trois. Endrick récupère, mais nous comptons bien sûr sur lui. Nous ne préparons pas l'effectif [pour l'année prochaine], nous visons simplement la performance immédiate. Nous prendrons des décisions plus tard."

Quant à savoir si Garcia avait « forcé la porte » pour intégrer l'équipe, Alonso s'est exprimé :

« Il se porte très bien, l'envie qu'il affiche est conforme à nos attentes… et nous sommes satisfaits de lui. »

Par ailleurs, Rodrygo est toujours fortement pressenti pour rejoindre Arsenal. Alonso a déclaré être en discussion avec le Brésilien, qui n'a joué que 23 minutes lors des trois derniers matchs.

« Je suis sûr qu'il peut retrouver son meilleur niveau. Je lui ai parlé hier, et il est dans un état d'esprit positif, enthousiaste et prêt à intervenir dès qu'on aura besoin de lui. »

Planification de l'effectif pour la saison prochaine

Il est clair que les Merengues sont pressés par le temps : ils partiront en vacances après la Coupe du Monde des Clubs et n'auront plus qu'un peu plus d'un mois avant le début de la Liga. Alonso a déclaré que le Real Madrid aurait besoin de recruter.

« Il est encore temps, mais il faut anticiper… Nous aurons tous besoin de repos, de nous entraîner à Valdebebas. Nous ne ferons pas de stage à l'extérieur ; ce sera sur une période réduite, les décisions étant déjà prises avec les joueurs.»

Les Merengues devraient recruter le latéral gauche Alvaro Carreras après la Coupe du Monde des Clubs s'ils parviennent à un accord avec Benfica, mais au-delà, seuls un ou deux recrutements supplémentaires sont envisagés. Ceux-ci interviendront en fonction des départs, qui semblent aussi pertinents que les arrivées à ce stade.