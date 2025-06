Rodrygo, le message clair

FC Séville vs Real Madrid

Rodrygo aurait laissé entendre des choses sur son avenir suite à l'arrivée de Xabi Alonso au poste d'entraîneur

L'ailier Rodrygo a fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, le liant à un départ cet été. Arsenal et Chelsea, deux géants de la Premier League, ont manifesté un vif intérêt pour le joueur de 24 ans. Cependant, il a publié des photos de lui à l'entraînement sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso, avec un seul mot en légende : « HEUREUX ».

Malgré les rumeurs selon lesquelles Rodrygo envisagerait de quitter Madrid et que le club serait prêt à tirer profit de son départ cet été, Rodrygo a fait preuve d'un grand professionnalisme et a participé à tous les entraînements d'Alonso cette semaine. D'ailleurs, les médias espagnols ont suggéré que le joueur souhaitait rester au club et se battre pour sa place sous la direction d'Alonso, avec qui il devrait discuter de sa place dans les plans du manager.

Un transferts à 100 millions ?

Alonso a salué Rodrygo comme un joueur « spectaculaire » lors de sa conférence de presse de présentation en mai, ajoutant qu'il faisait partie de ses plans. Cela n'a cependant pas empêché d'autres équipes de s'intéresser à un éventuel transfert de l'international brésilien cet été. Arsenal et Chelsea, en particulier, sont les deux équipes les plus souvent évoquées pour Rodrygo ces dernières semaines. En cas de départ cet été, les Merengues exigeraient un montant compris entre 80 et 100 millions d'euros.

L'ancien prodige de Santos devrait figurer parmi les joueurs de la Coupe du Monde des Clubs qui débutera le 14 juin. Le Real Madrid disputera son premier match le 18 juin contre Al-Hilal.