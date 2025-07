Rodrygo au PSG, le transfert pharaonique

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

L'entraîneur Luis Enrique pousse le PSG à recruter l'ailier du Real Madrid Rodrygo, en difficulté sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso.

Le Paris Saint-Germain souhaite donner une nouvelle dimension à son attaque déjà phénoménale. Luis Enrique pousse le club à recruter Rodrygo en provenance du Real Madrid. L'ancien prodige de Santos a connu des difficultés de temps de jeu depuis l'arrivée d'Alonso, n'ayant joué que 23 minutes lors des trois derniers matchs après avoir été titulaire contre Al-Hilal pour les débuts d'Alonso en tant qu'entraîneur.

Même avec un arsenal offensif impressionnant, les Parisiens ne comptent pas s'arrêter là. Enrique souhaite apporter du sang neuf à l'attaque. Il estime que Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Desire Doué et Bradley Barcola ne suffiront pas à assurer une saison complète, notamment avec l'enchaînement des matchs et le risque constant de blessures. L'attaquant Goncalo Ramos, bien qu'utile, ne figure pas dans ses plans pour les grands rendez-vous. D'où l'idée d'ajouter une nouvelle arme offensive.

Selon Fichajes, Rodrygo est toujours dans le collimateur du PSG. Le Brésilien traverse une période incertaine au Real Madrid, où Alonso ne semble pas lui accorder une place centrale dans ses plans, malgré ses déclarations sur son potentiel. Il n'a joué que 88 minutes depuis le début de la Coupe du Monde des Clubs. Cette situation incite le PSG à envisager un transfert. Le joueur de 24 ans est polyvalent, mature malgré son jeune âge, et possède déjà une solide expérience en Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

Enrique l'apprécie pour sa mobilité et sa capacité à jouer à plusieurs postes en attaque. Il le considère comme le complément idéal aux options déjà disponibles dans l'effectif. Le PSG est donc prêt à franchir le pas.

Rien ne sera facile. Madrid, même s'il est à l'écoute des offres, n'a pas l'intention de vendre pour moins de 80 millions d'euros. Et les Merengues savent qu'ils n'auront aucune difficulté à faire monter le prix. Arsenal le surveille également de près. Les Gunners rêvent d'associer Rodrygo à Viktor Gyokeres, une autre cible de transfert si le Sporting CP le laisse partir. Mais avec une puissance financière retrouvée et un titre européen à son actif, le PSG dispose de sérieux arguments pour convaincre le joueur et son club.