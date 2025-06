Arsenal enfin fixé sur le prix de Rodrygo

En quête d’un renfort offensif majeur, Arsenal a reçu une réponse claire de Madrid concernant Rodrygo. Mais le prix pourrait en refroidir plus d’un.

Arsenal s’active en coulisses pour frapper fort sur le marché des transferts. Après une nouvelle déception dans la course au titre, les Gunners veulent changer de dimension, notamment sur le plan offensif. Et l’une des pistes les plus prestigieuses mène droit à Madrid. Selon Ben Jacobs, des discussions ont bien eu lieu en mai dernier entre le club londonien et Rodrygo Goes, l’attaquant brésilien du Real. Mais jusqu’ici, la grande inconnue restait le prix. Ce n’est désormais plus le cas.