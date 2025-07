Rodrygo, la porte est grande ouverte

Ce qui semblait acquis avant l'arrivée de Xabi Alonso est désormais bien plus proche d'une réalité. Le Real Madrid est ouvert à la vente de l'attaquant vedette Rodrygo Goes, tombé en disgrâce dans la capitale espagnole.

Le Brésilien n'a pas joué le dernier mois de la saison sous Carlo Ancelotti, une absence attribuée à une forte fièvre, mais qui a ravivé les rumeurs d'un départ du club cet été. Alonso a calmé les rumeurs en affirmant que Rodrygo serait important, mais après seulement 23 minutes de jeu lors des trois derniers matchs de Coupe du Monde des Clubs, un départ est à nouveau envisagé.

Il semble que le nouvel entraîneur du Real Madrid, Alonso, n'ait pas été suffisamment impressionné par Rodrygo, et The Athletic rapporte que les Merengues sont désormais ouverts à un départ. Le camp de Rodrygo a irrité les Merengues ces derniers mois, et des inquiétudes subsistent quant à ses performances à l'entraînement.

Alonso a fait travailler ses joueurs avec ardeur à l'entraînement. Image via Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images

Selon leurs informations, Alonso et le club auraient convenu d'un départ au juste prix. Des discussions préliminaires entre Arsenal et le père et agent de Rodrygo, Eric Goes, ont déjà eu lieu, et les Gunners semblent être les plus intéressés par lui.

On dit que les géants londoniens pourraient ne pas s'intéresser à Rodrygo avant la fin du mercato, mais Just Arsenal rapporte qu'ils préparent une offre de 70 millions d'euros. Cette offre serait assortie d'un contrat de cinq ans pour le joueur de 24 ans, qui serait une star à l'Emirates. Ils souhaitent cependant une indication claire de la volonté de Rodrygo.

On ne sait pas encore combien les Merengues exigeraient pour Rodrygo. Des rapports récents indiquent que le prix demandé est fixé à 90 millions d'euros, ce qui suggère qu'un accord pourrait être trouvé entre les 20 millions d'euros. Cependant, la valeur marchande de Rodrygo n’a pas été aidée par le fait qu’il a perdu sa place dans l’effectif du Real Madrid de manière dramatique.