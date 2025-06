Rodrygo, cette fois c'est fini

Salzburg vs Real Madrid

Rodrygo est lié à un transfert vers Arsenal, Manchester City ayant perdu son intérêt, ce qui renforce la position d'Arsenal dans les négociations.

Tous les regards seront tournés vers le onze de départ que Xabi Alonso alignera pour le Real Madrid lors de son dernier match de groupe de la Coupe du monde des clubs contre le RB Salzbourg. Après avoir apparemment calmé les rumeurs concernant l'avenir de Rodrygo Goes, son absence lors du deuxième match contre Pachuca a alimenté les spéculations selon lesquelles il n'aurait pas sa place dans les plans d'Alonso.

Jusqu'à présent, Alonso a utilisé une formation en 4-3-3, et l'alternative semble être une formation en 3-5. Avec Vinicius Junior prévu à gauche ou au centre, le rôle le plus naturel est celui d'attaquant droit. Cependant, les Merengues s'apprêtent à dépenser beaucoup pour recruter Franco Mastantuono et sont en train de renouveler le contrat de Brahim Diaz, deux autres joueurs qui s'intègrent naturellement à droite.

Le Brésilien a été régulièrement lié à Arsenal ces derniers mois, et le club semble attendre la confirmation que Rodrygo est à vendre avant de se lancer. Selon des informations en provenance d'Espagne, le Real Madrid serait prêt à le vendre pour 80 à 90 millions d'euros, et il serait ouvert à un transfert à Arsenal ou à Manchester City.

Manchester City n'est plus intéressé par Rodrygo

City a été l'un des clubs les plus étroitement liés à Rodrygo au fil des ans, et Pep Guardiola a déjà fait l'éloge du joueur de 24 ans par le passé. Selon certaines informations, le Real Madrid aurait même rejeté une offre de 150 millions d'euros pour Rodrygo.

Mais aujourd'hui, il semble que City ait tourné son attention vers d'autres joueurs. Le journaliste Jack Gaughan a clairement indiqué que Manchester City avait fait savoir qu'il n'était pas intéressé par Rodrygo, comme le souligne un article d'Esteemed Kompany. Cette nouvelle sera accueillie favorablement par Arsenal, qui semble être actuellement le seul prétendant semi-sérieux pour Rodrygo, ce qui lui confère une position plus forte dans les négociations.