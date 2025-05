Rodrygo brise le silence, la grosse révélation

Real Madrid vs Majorque

L'attaquant du Real Madrid Rodrygo a rompu le silence suite aux rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le Santiago Bernabéu

Rodrygo a récemment fait la une des journaux suite aux rumeurs selon lesquelles il aurait refusé de jouer pour le club et se serait brouillé avec ses coéquipiers Jude Bellingham et Kylian Mbappé. La star brésilienne a manqué le Clasico de dimanche contre Barcelone et a été aperçue quittant l'entraînement tôt mardi avant le choc crucial de la Liga contre le Real Majorque.

Cette situation a alimenté les spéculations selon lesquelles Rodrygo pourrait vouloir quitter le Real Madrid cet été, suivant le départ de Carlo Ancelotti. Le joueur de 24 ans a rompu le silence en publiant un message sur les réseaux sociaux où il a réagi aux rumeurs actuelles concernant sa situation.

CE QUE RODRYGO A DIT

Il a posté sur X : « Merci pour tous vos messages et vos inquiétudes. Je reviens bientôt. Arrêtez d'inventer des choses.»

Il reste à voir quand Rodrygo reviendra au Real Madrid. Il ne fait pas partie de l'équipe pour le choc de mercredi contre Majorque, un match que les Blancos doivent absolument gagner s'ils veulent garder en vie leurs faibles espoirs de conserver le titre de champion.