Rodri au Real Madrid, c’est validé

Ballon 2024, Rodri est prêt à revenir en Liga où il est dans le viseur du Real Madrid.

En dehors de la défense où presque tous les joueurs sont à l’infirmerie, il est indéniable que l’entrejeu du Real Madrid souffre également. Depuis le départ de Toni Kroos, qui a raccroché les crampons, plus rien ne va pour la Maison Blanche, même Jude Bellingham qui marchait sur l’eau la saison dernière, a difficilement ouvert son compteur de buts cette saison. Pour son milieu, le Real Madrid n’écarte pas la possibilité de faire signer Rodri.

Rodri ouvert à un retour en Liga

Bien qu’il soit blessé et éloigné des terrains jusqu’à la fin de cette saison sportive, le milieu de terrain de Manchester City pense à son futur en tant que footballeur. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Skyblues, le vainqueur du Ballon d’Or 2024 ne veut pas penser au futur. Dans une interview accordée à Marca, l’ancien joueur de Villarreal et de l’Atlético de Madrid a ouvert la porte à un retour en Championnat d’Espagne.

Getty Images

« Le renouvellement avec City n'est pas ma priorité en ce moment. Je veux récupérer et nous verrons... J'aime vivre dans le présent, j'ai un contrat avec City et j'y suis très, très heureux. Depuis mon arrivée En Angleterre, je sens que c'est chez moi, mais je regarde la Liga et je ne ferme pas les portes », a déclaré le milieu défensif de 28 ans. Une sortie qui ne plairait sûrement pas aux fans de Manchester City. Dans le viseur du Real Madrid, Rodri aurait ainsi fait un appel du pied à la Maison Blanche, qui pourrait se manifester pour se l’adjuger afin de garnir son entrejeu.