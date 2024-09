Ligue des Champions, l'annonce fracassante de Rodri

Manchester City vs Inter

Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a fait une grande annonce sur la Ligue des Champions, mardi, avant le choc contre l’Inter Milan.

Rodri était en conférence de presse, ce mardi, en marge du choc contre l’Inter Milan. Les deux équipes, finalistes de la Ligue des Champions en 2023 (victoire de City, 1-0), seront aux prises mercredi à l’occasion de la première journée de la compétition. Mais cette nouvelle édition de C1 avec son nouveau format continue de faire grincer des dents dans le rang des joueurs.

Rodri fustige le calendrier des matchs

La Ligue des Champions change de visage cette saison. Exit l’ancien format, c’est désormais une nouvelle formule à 36 équipes qui démarre ce mardi. Ajouté au nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs, cela fait dorénavant plus de matchs à disputer pour les joueurs. ET ces derniers, à l’image de Rodri, n’approuvent pas du tout cette révolution des instances du football européen et mondial.

« D'après mon expérience, je peux dire que jouer 60 ou 70 matchs n'est pas optimal. Un joueur peut être au top niveau s'il joue 40 ou 50 matches, mais ses performances diminuent ensuite. Cette année, nous pourrions atteindre les 80 matches et, à mon humble avis, c'est trop. Quelqu'un doit se préoccuper de nous, car nous sommes les protagonistes de ce sport, de ce business ou de tout ce que vous voulez appeler ainsi. Tout ne peut pas être une question d'argent et de marketing, l'important c'est la qualité du spectacle. (...) Si les gens veulent voir un meilleur football, nous devons nous reposer », lâche l’international espagnol.

Rodri annonce une grève des joueurs

La sortie de Rodri s’ajoute à celles de plusieurs autres joueurs qui ont fustigé le calendrier des matchs ces derniers mois. Les entraineurs, comme Carlo Ancelotti, ne manquent également pas de mettre en garde les instances (UEFA, FIFA) contre l’impact de l’enchainement des matchs sur les athlètes. Alors que les choses ne semblent pas avancer en leur faveur, Rodri annonce que les joueurs pensent sérieusement à l’option d’une grève pour se faire entendre.

« Une grève ? Je pense que nous sommes sur le point de le faire. C'est une opinion largement répandue parmi les joueurs, et si tout continue ainsi, nous n'aurons pas d'autre choix. Je pense que c'est quelque chose qui nous préoccupe vraiment, c'est nous qui en souffrons », révèle l’ancien milieu de terrain de l’Atlético Madrid.